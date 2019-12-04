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Анатолий Мещеряков: «У «Локомотива» не хватило эмоций и физики в игре с «Динамо»

01:38
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что команде не хватило эмоций и физики в матче 18-го тура чемпионата России против «Динамо».

— Думаю, у нас не хватило эмоций и физики в игре с «Динамо», — цитируют «Известия» Мещерякова. — Связано ли это с недавними результатами в Лиге чемпионов? Не знаю, просто видно, что команда подустала.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/950206/sevastian-terletckii/otorvalis-na-spartake-zenit-obespechil-sebe-otryv-ot-konkurentov

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