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Сегодня, 16:14

Онопко рассказал, что по Москве передвигается на метро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал об отношениях с болельщиками «Спартака».

«По Москве передвигаюсь на метро. Так ведь быстрее. Были ли хоть раз негативные встречи? Никогда. Болельщики «Спартака» отнеслись болезненно к моему приходу в ЦСКА, но никогда меня не оскорбляли — будь я на улице или на стадионе. Болельщики агрессивные только когда собираются большой группой. Их должен кто-то завести. А по одному — нет», — приводит слова Онопко Sport24.

Онопко выступал за московский клуб в 1992-1995 годах в качестве игрока, но после завершения карьеры стал тренером в ЦСКА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-08-trener-sbornoy-rossii-onopko-po-moskve-yezzhu-na-metro-tak-ved-bystreye
Виктор Онопко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

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