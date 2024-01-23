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Сегодня, 14:32

Мещеряков о возможном уходе Тикнизяна: «Каждый человек — кузнец своего счастья»

Мещеряков поговоркой прокомментировал возможный переход Тикнизяна в «Зенит»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Если это согласовано с главным тренером, со спортивной дирекцией, и есть понимание, кто займет место в команде... Спорт — это бизнес, зачастую. У «Локомотива» есть задача бороться за тройку. Не думаю, что болельщики простят, если произойдет ухудшение качества игры. Если ухудшения не случится, то надо думать. Каждый человек — кузнец своего счастья. Если игрок хочет перейти в другую команду, нельзя ему отказать в этом желании. Мы не знаем всех нюансов, не видели контрактов. Это очень тонкий вопрос», — сказал Мещеряков «СЭ».

По информации «СЭ», в ближайшее время 24-летний защитник подпишет контракт на 5 лет с командой из Санкт-Петербурга.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Наяир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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