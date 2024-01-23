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Сегодня, 14:37

ЦСКА и «Рубин» рассматривали кандидатуру полузащитника из Хорватии

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Как стало известно «СЭ», летом прошлого года ЦСКА рассматривал целесообразность приобретения 24-летнего хавбека «Осиека» Дарко Неясмича, а зимой вернулся к его кандидатуре, но на этот раз от хорвата отказался тренерский штаб армейцев.

Кроме того, в это трансферное окно футболистом интересовался «Рубин».

По нашим данным, переезд в Казань не устроил сторону Неясмича, чей отец хочет, чтобы сын продолжил карьеру в Германии или Италии, где есть варианты во второй бундеслиге и серии В.

24-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «Осиек» 25 матчей и забил 4 гола. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Виктор Александров

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