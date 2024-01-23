ЦСКА и «Рубин» рассматривали кандидатуру полузащитника из Хорватии

Как стало известно «СЭ», летом прошлого года ЦСКА рассматривал целесообразность приобретения 24-летнего хавбека «Осиека» Дарко Неясмича, а зимой вернулся к его кандидатуре, но на этот раз от хорвата отказался тренерский штаб армейцев.

Кроме того, в это трансферное окно футболистом интересовался «Рубин».

По нашим данным, переезд в Казань не устроил сторону Неясмича, чей отец хочет, чтобы сын продолжил карьеру в Германии или Италии, где есть варианты во второй бундеслиге и серии В.

24-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «Осиек» 25 матчей и забил 4 гола. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.