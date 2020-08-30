Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал отмененный гол в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (0:0). Дмитрий Рыбчинский забил мяч, отмененный из-за офсайда.

— Офсайд Рыбчинского? Я бы с удовольствием отправил бокового арбитра на полиграф, — заявил Мещеряков «СЭ». — Это шутка, конечно, не комментирую судейство. Просто показалось, что некоторые моменты были странными. (Севастиан Терлецкий)