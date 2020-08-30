Анатолий Мещеряков — об отмененном голе «Локо»: «Отправил бы бокового арбитра на полиграф. Шутка, не комментирую судейство»
19:17
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал отмененный гол в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (0:0). Дмитрий Рыбчинский забил мяч, отмененный из-за офсайда.
— Офсайд Рыбчинского? Я бы с удовольствием отправил бокового арбитра на полиграф, — заявил Мещеряков «СЭ». — Это шутка, конечно, не комментирую судейство. Просто показалось, что некоторые моменты были странными. (Севастиан Терлецкий)
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«Локомотив» — «Зенит»: голы соперников отменены — верно ли решили судьи?