«Ахмат» устранит проблемы с газоном на домашнем стадионе в ближайшее время
Газон на «Ахмат-Арене», домашнем стадионе «Ахмата», будет восстановлен в ближайшее время.
В субботу Российская премьер-лига (РПЛ) вынесла предупреждения грозненскому «Ахмату» и «Сочи» в связи с неудовлетворительным качеством полей. По той же причине временно было приостановлено действие сертификатов домашних стадионов казанского «Рубина» и «Ростова». В сообщении на официальном сайте РПЛ отмечалось, что «клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них лиге».
«Газон на «Ахмат-Арене» будет восстановлен в ближайшее время, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы «Ахмата». - Надо понимать, что на ухудшение состояния повлияла аномальная жара. Около двух месяцев в нашем регионе стояла температура 35-40 градусов. Агрономическая служба стадиона проводит мероприятия по улучшению газона; он засеян семенами импортного производства, первые всходы уже есть, ведутся все необходимые работы, чтобы газон принял зеленый цвет уже в ближайшее время».
Ближайший домашний матч «Ахмат» проведет 26 августа. В шестом туре Тинькофф-РПЛ грозненцы на «Ахмат-Арене» примут тульский «Арсенал». Начало игры намечено на 20:30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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