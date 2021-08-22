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«Ахмат» устранит проблемы с газоном на домашнем стадионе в ближайшее время

12:19
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Газон на «Ахмат-Арене», домашнем стадионе «Ахмата», будет восстановлен в ближайшее время.

В субботу Российская премьер-лига (РПЛ) вынесла предупреждения грозненскому «Ахмату» и «Сочи» в связи с неудовлетворительным качеством полей. По той же причине временно было приостановлено действие сертификатов домашних стадионов казанского «Рубина» и «Ростова». В сообщении на официальном сайте РПЛ отмечалось, что «клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них лиге».

«Газон на «Ахмат-Арене» будет восстановлен в ближайшее время, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы «Ахмата». - Надо понимать, что на ухудшение состояния повлияла аномальная жара. Около двух месяцев в нашем регионе стояла температура 35-40 градусов. Агрономическая служба стадиона проводит мероприятия по улучшению газона; он засеян семенами импортного производства, первые всходы уже есть, ведутся все необходимые работы, чтобы газон принял зеленый цвет уже в ближайшее время».

Ближайший домашний матч «Ахмат» проведет 26 августа. В шестом туре Тинькофф-РПЛ грозненцы на «Ахмат-Арене» примут тульский «Арсенал». Начало игры намечено на 20:30 мск.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12189917

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