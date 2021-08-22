«Ахмат» устранит проблемы с газоном на домашнем стадионе в ближайшее время

Газон на «Ахмат-Арене», домашнем стадионе «Ахмата», будет восстановлен в ближайшее время.

В субботу Российская премьер-лига (РПЛ) вынесла предупреждения грозненскому «Ахмату» и «Сочи» в связи с неудовлетворительным качеством полей. По той же причине временно было приостановлено действие сертификатов домашних стадионов казанского «Рубина» и «Ростова». В сообщении на официальном сайте РПЛ отмечалось, что «клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них лиге».

«Газон на «Ахмат-Арене» будет восстановлен в ближайшее время, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы «Ахмата». - Надо понимать, что на ухудшение состояния повлияла аномальная жара. Около двух месяцев в нашем регионе стояла температура 35-40 градусов. Агрономическая служба стадиона проводит мероприятия по улучшению газона; он засеян семенами импортного производства, первые всходы уже есть, ведутся все необходимые работы, чтобы газон принял зеленый цвет уже в ближайшее время».

Ближайший домашний матч «Ахмат» проведет 26 августа. В шестом туре Тинькофф-РПЛ грозненцы на «Ахмат-Арене» примут тульский «Арсенал». Начало игры намечено на 20:30 мск.