Байдачный — о чешских тренерах в РПЛ: «Они приехали в Россию за деньгами и желают зла нашей стране»

Российский тренер Анатолий Байдачный высказался о назначениях Марцела Лички в «Динамо» и Иржи Ярошике в «Оренбург».

«Что я думаю о назначениях Лички и Ярошике? Какие еще чехи? Зачем их приглашают? Они какие-то суперспециалисты? Они приехали в Россию за деньгами и желают зла нашей стране. Надо назначать российских тренеров», — приводит слова Байдачного Legalbet.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички новым главным тренером клуба. В «Оренбурге» чешского специалиста заменит Иржи Ярошик.