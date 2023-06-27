Байдачный — о чешских тренерах в РПЛ: «Они приехали в Россию за деньгами и желают зла нашей стране»
Российский тренер Анатолий Байдачный высказался о назначениях Марцела Лички в «Динамо» и Иржи Ярошике в «Оренбург».
«Что я думаю о назначениях Лички и Ярошике? Какие еще чехи? Зачем их приглашают? Они какие-то суперспециалисты? Они приехали в Россию за деньгами и желают зла нашей стране. Надо назначать российских тренеров», — приводит слова Байдачного Legalbet.
22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички новым главным тренером клуба. В «Оренбурге» чешского специалиста заменит Иржи Ярошик.
Источник: Legalbet
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