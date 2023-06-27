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Судейство

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Президент «Урала» Иванов: «Мы только рады назначению Мажича, пусть у него все получится»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о назначении Милорада Мажича главой департамента судейства РФС.

«Я же не Нострадамус и не знаю, изменится что-то или нет. Все, что сейчас делается, делается, чтобы наше судейство изменилось в лучшую сторону. Дай бог, чтобы с приходом нового человека были перемены. Мы будем этому только рады, и пусть у него все получится. Идея с трансляцией переговоров арбитров мне очень нравится. Я не знаю, как к этому отнесутся другие команды и сами арбитры, но мне эта тема очень нравится», — сказал Иванов Metaratings.ru.

По окончании судейской карьеры Мажич начал работу по обучению арбитров. Он работает инструктором ФИФА и до перехода в РФС руководил судьями на Кипре. В сентябре 2022 года 50-летний специалист вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Милорад Мажич
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