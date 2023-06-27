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Сегодня, 13:17

Агент Барбоза отреагировал на информацию о том, что «Фенербахче» хочет арендовать Вендела и Малкома

Виктория Кравченко
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Португальский агент Паулу Барбоза рассказал, что думает о новости о том, что «Фенербахче» хочет арендовать игроков «Зенита» Вендела и Малкома.

«У меня большие сомнения. Информация турецких спортивных СМИ не всегда соответствует действительности. Что касается Малкома, то это нереально. Если речь идет про аренду, то это несерьезное предложение. Но надо понимать, что в Турции редко правду пишут. Никакой клуб не будет давать ключевых футболистов в аренду, тем более они не свободные агенты. Вендел не хочет возвращаться в Россию? Любой игрок имеет контракт, и по собственному желанию он не может переходить в другой клуб — это нереально и по-детски», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Он считает, что на Вендела в Европе не будет спроса.

«Вендел талантливый футболист, но какой топовый клуб хочет иметь игрока, который не уважает клуб и не выполняет правила, когда надо приехать? Это не положительный образ с его стороны, никто не возьмет его», — добавил Барбоза.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Ранее появилась информация о том, что Вендел не намерен возвращаться в Россию и хочет играть за «Фламенго». Однако, как стало известно «СЭ», полузащитник должен в ближайшее время прибыть в расположение «Зенита».

Источник: https://metaratings.ru/news/barboza-na-vendela-ne-budet-sprosa-v-evrope-kakoi-topovyi-klub-podpishet-igroka-kotoryi-ne-uvazhaet-klub-261785/
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Фенербахче
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