Альшин рассказал, почему ушел из «Спартака»

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин рассказал, почему покинул «Спартак». Игрок находился в системе московского клуба с 2011 по 2013 год.

— В молодежке «Спартака» я находился три года, — цитируют «Известия» Альшина. — Особых шансов пробиться не было. Я не был основным игроком в клубной молодежке. Ставку делали на других футболистов — спартаковских воспитанников. А я не был спартаковским воспитанником, пришел клуб только в 17 лет.

Тогда молодежка «Спартака» была хороша, состав сильный. Поэтому я пошел чуть-чуть другим путем — через вторую лигу. И в первый раз уехал в Воронеж, который тогда играл во втором дивизионе.

— Пребывание в «Спартаке» было хорошей школой для вас?

— Конечно. У нас сильный тренер был — Дмитрий Иванович Гунько. Мы выиграли молодежное первенство тогда. Потом, когда создали «Спартак-2», его составили, в том числе из футболистов той молодежки. И с ними хорошо играл во второй лиге, вышел в первую. Тот «Спартак» стал для меня серьезной школой и очень много дал мне в плане тактики и понимания футбола.