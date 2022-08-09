Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:10

Альшин рассказал, почему ушел из «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин рассказал, почему покинул «Спартак». Игрок находился в системе московского клуба с 2011 по 2013 год.

— В молодежке «Спартака» я находился три года, — цитируют «Известия» Альшина. — Особых шансов пробиться не было. Я не был основным игроком в клубной молодежке. Ставку делали на других футболистов — спартаковских воспитанников. А я не был спартаковским воспитанником, пришел клуб только в 17 лет.

Тогда молодежка «Спартака» была хороша, состав сильный. Поэтому я пошел чуть-чуть другим путем — через вторую лигу. И в первый раз уехал в Воронеж, который тогда играл во втором дивизионе.

— Пребывание в «Спартаке» было хорошей школой для вас?

— Конечно. У нас сильный тренер был — Дмитрий Иванович Гунько. Мы выиграли молодежное первенство тогда. Потом, когда создали «Спартак-2», его составили, в том числе из футболистов той молодежки. И с ними хорошо играл во второй лиге, вышел в первую. Тот «Спартак» стал для меня серьезной школой и очень много дал мне в плане тактики и понимания футбола.

Источник: https://iz.ru/1376490/aleksei-fomin/v-spartake-shansov-probitsia-ne-bylo-i-ia-poshel-drugim-putem
Ильнур Альшин
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Бекхэма ненавидит невесту сына. Виктория снова оказалась в центре скандала
Обвал Влашича, Крала и Ларссона. Как футболисты из РПЛ быстро дешевеют в Европе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Альшин считает, что «Факел» адаптировался к премьер-лиге
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости