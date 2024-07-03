Защитник махачкалинского «Динамо»: «Успел поиграть с Чаловым»

Защитник «Динамо» Махачкала Муталип Алибеков рассказал об уровне игры полузащитника «Монако» Александра Головина. Он также является воспитанником ЦСКА.

«С Головиным в меньшей степени пересекался в ЦСКА, так как его практически сразу забрали в первую команду. С Федей Чаловым больше успели вместе поиграть. Но уровень и техника Головина сразу же бросаются в глаза», — сказал Алибеков «РБ Спорт» .

Махачкалинское «Динамо» напрямую вышло в РПЛ из первой лиги. В матче первого тура коллектив сыграет на выезде с «Химками».