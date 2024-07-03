Calciomercato: «Зенит» достиг договоренности с «Торино» о переходе Илича за 25 миллионов евро

«Зенит» достиг договоренности о переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича, сообщает Calciomercato.

По данным источника, сине-бело-голубые заплатят за игрока 25 миллионов евро. Игрок подпишет трехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Контракт Илича с «Торино» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Полузащитник перешел в «Торино» из «Вероны» летом 2023-го за 16,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 на счету хавбека 4 гола и 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 серб провел 3 матча и отметился 1 голевым пасом.