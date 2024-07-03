Гафин: «Смолов принял решение продолжить карьеру в «Краснодаре». Мы ему желаем удачи»
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, пытался ли клуб удержать форварда Федора Смолова.
— Он принял решение продолжить свою карьеру в «Краснодаре». Мы ему желаем удачи.
— Будет ли организован прощальный матч Шунина?
— Антон попрощался с командой. Если у нас получится сделать прощальный матч, мы обязательно это сделаем", — сказал Гафин.
В сезоне-2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России. Шестой трофей подряд завоевал «Зенит». Второе место занял «Краснодар».
Константин Передирий
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|0
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15
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|20.07
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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