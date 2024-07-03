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Гафин: «Смолов принял решение продолжить карьеру в «Краснодаре». Мы ему желаем удачи»

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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, пытался ли клуб удержать форварда Федора Смолова.

— Он принял решение продолжить свою карьеру в «Краснодаре». Мы ему желаем удачи.

— Будет ли организован прощальный матч Шунина?

— Антон попрощался с командой. Если у нас получится сделать прощальный матч, мы обязательно это сделаем", — сказал Гафин.

В сезоне-2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России. Шестой трофей подряд завоевал «Зенит». Второе место занял «Краснодар».

Константин Передирий

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4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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15
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 - : -
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