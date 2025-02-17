Алеррандро стал игроком ЦСКА

ЦСКА объявил о переходе бразильского нападающего Алеррандро.

25-летний форвард подписал контракт с армейцами по схеме «3+1». Он будет выступать за московский клуб под 7-м номером.

17 февраля о расторжении контракта с Алеррандро объявил «РБ Брагантино». Бразилец выкупил свой контракт, чтобы перейти в ЦСКА.

Алеррандро выступал за «РБ Брагантино» с января 2020 года. Он забил 26 голов и сделал 11 результативных передач в 123 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 4 миллиона евро.