Балахнин считает, что Осинькин мог бы возглавить «Ростов»

Российский тренер Сергей Балахнин ответил на вопрос о будущем главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Думаю, Осинькин будет востребован среди клубов РПЛ в случае его ухода из «Крыльев. Но очень трудно сказать, готов ли Осинькин после «Крыльев» к работе в каком-то большом клубе. Тут пока не попробуешь — не узнаешь. Все-таки одно дело, когда ты работаешь со средней командой, другое — когда у команды есть амбиции. Это совсем другая работа. Мне было было интересно посмотреть на Осинькина в «Ростове». Там же много молодых футболистов, как и в «Крыльях», — цитирует Балахнина Legalbet.

59-летний специалист возглавляет самарский клуб с июля 2020 года. В текущем сезоне «Крылья» с 18 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.