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Балахнин считает, что Осинькин мог бы возглавить «Ростов»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский тренер Сергей Балахнин ответил на вопрос о будущем главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Думаю, Осинькин будет востребован среди клубов РПЛ в случае его ухода из «Крыльев. Но очень трудно сказать, готов ли Осинькин после «Крыльев» к работе в каком-то большом клубе. Тут пока не попробуешь — не узнаешь. Все-таки одно дело, когда ты работаешь со средней командой, другое — когда у команды есть амбиции. Это совсем другая работа. Мне было было интересно посмотреть на Осинькина в «Ростове». Там же много молодых футболистов, как и в «Крыльях», — цитирует Балахнина Legalbet.

59-летний специалист возглавляет самарский клуб с июля 2020 года. В текущем сезоне «Крылья» с 18 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

Источник: Legalbet
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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Сергей Балахнин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
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Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Георгий Мелкадзе
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Ахмат

 8 1 3
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