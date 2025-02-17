Алеррандро: «ЦСКА — очень большой клуб, известный во всем мире»

Новичок ЦСКА нападающий Алеррандро дал первый комментарий после подписания контракта с армейцами.

«Я очень ждал, когда это наконец произойдет, но вы знаете, сколько сложностей на пути. Я был очень взволнован и вот наконец все случилось. ЦСКА — очень большой клуб, известный во всем мире. Я разговаривал с Мойзесом, он многое мне рассказал. Я знаю, по какой схеме играет команда, поэтому я уверен, что идеально впишусь в нее. Очень хочу быстрее приступить к работе», — приводит слова бразильца пресс-служба московского клуба.

25-летний форвард подписал контракт с армейцами по схеме «3+1». Он будет выступать под 7-м номером.

Ранее Алеррандро выступал за «РБ Брагантино». Он забил 26 голов и сделал 11 результативных передач в 123 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 4 миллиона евро.