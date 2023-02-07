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Сегодня, 12:42

Пименов предположил, что в «Локомотиве» может быть конфликт между легионерами и россиянами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает, что уход Гирано Керка и возможный трансфер Вильсона Изидора может быть связан с конфликтом легионеров и россиян в команде.

«Изидор — потеря. Керк — не особо. Там, видимо, все не очень хорошо внутри команды. Не выглядит «Локомотив» командой, целостности нет. Есть отдельные игроки: Миранчук — в порядке, Баринов — тоже. Очевидно, идет разлад внутри коллектива. Возможно, есть конфликт иностранцев с россиянами. Нападение — не самое страшное. Там может любой сыграть. Тот же Глушенков. Это структура, в которой и защитник может сыграть на хорошем уровне. А фундаментальная проблема — центр обороны. Его в «Локомотиве» вообще нет», — приводит слова Пименова «КП Спорт».

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

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Факел

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Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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