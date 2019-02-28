Аленичев пока не оплатил штраф за отказ от прохождения медицинского освидетельствования

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев не оплатил штраф на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, информирует Sibnovosti.ru.

Напомним, что слушание по дела за "невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" состоялось утром 26 декабря. Аленичев был оштрафован и лишен прав на полтора года.

– Если фамилии Аленичева нет в банке данных исполнительных производств, это значит, что срок для добровольного исполнения штрафа не истек. Скорее всего, ГАИ еще не передали нам в службу данные на исполнение, – приводит Sibnovosti.ru слова представителя краевой службы судебных приставов.

Стандартный срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 суток. В течение 20 суток предоставляется скидка, 10 дней из которых отводится на обжалование постановления.

46-летний Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД Красноярска по подозрению в управлении автомобиля в состоянии опьянения. Сам тренер заявил "СЭ", что пил только безалкогольное пиво, а случившееся назвал подстроенным спектаклем.

Напомним, что тренер отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По закону, отказ от процедуры приравнивается к нарушению, поэтому на него составили административный протокол.

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