Аленичев назвал Романцева гениальным человеком с большой буквы

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о проведении матча в честь 70-летия бывшего главного тренера красно-белых и сборной России Олега Романцева.

«Отнесся с огромной радостью, это было правильное решение организовать такой матч, собрать целое поколение спартаковских футболистов, сам Олег Иванович, Никита Симонян присутствовал. Для меня самое главное, что я с Романцевым познакомился, работал под его руководством, выиграл очень много трофеев. Для меня это человек с большой буквы», — приводит ТАСС слова Аленичева.

Матч в честь юбилея Романцева состоялся 13 января в манеже Академии имени Федора Черенкова в Сокольниках. Ветераны «Спартака» сыграли вничью с командой бывших футболистов сборной России (2:2). Аленичев представлял команду ветеранов московского клуба.