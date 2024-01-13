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Аленичев назвал Романцева гениальным человеком с большой буквы

Алина Савинова
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Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о проведении матча в честь 70-летия бывшего главного тренера красно-белых и сборной России Олега Романцева.

«Отнесся с огромной радостью, это было правильное решение организовать такой матч, собрать целое поколение спартаковских футболистов, сам Олег Иванович, Никита Симонян присутствовал. Для меня самое главное, что я с Романцевым познакомился, работал под его руководством, выиграл очень много трофеев. Для меня это человек с большой буквы», — приводит ТАСС слова Аленичева.

Матч в честь юбилея Романцева состоялся 13 января в манеже Академии имени Федора Черенкова в Сокольниках. Ветераны «Спартака» сыграли вничью с командой бывших футболистов сборной России (2:2). Аленичев представлял команду ветеранов московского клуба.

Источник: https://tass.ru/sport/19723443
Дмитрий Аленичев
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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