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Сегодня, 17:41

Metaratings: ЦCКА отказался от покупки тунисского защитника Грама

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Сфаксьена» Алаа Грам не перейдет в ЦСКА, утверждает Metaratings.

По информации источника, «Сфаксьен» пытался получить максимальную выгоду при продаже в связи с тем, что на игрока также претендует «Зенит». Тренерский штаб армейцев настоял на выходе из переговоров, чтобы клуб сосредоточился на других вариантах усиления центра обороны.

Грам провел в этом сезоне 10 матчей за «Сфаксьен» и отметился тремя забитыми мячами. Всего на его счету 90 матчей и 4 гола за клуб. Его контракт действует до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро. В активе Грама два матча за сборную Туниса.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Алаа Грам
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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