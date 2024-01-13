В «Зените» опровергли новость о переходе Кругового в ЦСКА
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о переходе Даниила Кругового в ЦСКА.
«Круговой переходит в ЦСКА? Неправда», — сказал Медведев «СЭ».
12 января журналист Иван Карпов сообщил, что на Кругового претендуют ЦСКА, «Динамо» и «Гавр». 13-го числа появилась информация о том, что защитник летом перейдет в ЦСКА в качестве свободного агента.
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|
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|15
|
15
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|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
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|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
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|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
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Ассистенты
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|Г
|
|
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Зенит
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|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|И
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|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
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Оренбург
|15
|1
|5
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|
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Ростов
|16
|1
|5
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