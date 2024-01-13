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Сегодня, 17:55

В «Зените» опровергли новость о переходе Кругового в ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о переходе Даниила Кругового в ЦСКА.

«Круговой переходит в ЦСКА? Неправда», — сказал Медведев «СЭ».

12 января журналист Иван Карпов сообщил, что на Кругового претендуют ЦСКА, «Динамо» и «Гавр». 13-го числа появилась информация о том, что защитник летом перейдет в ЦСКА в качестве свободного агента.

Данил Круговой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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