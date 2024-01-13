В «Зените» опровергли новость о переходе Кругового в ЦСКА

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о переходе Даниила Кругового в ЦСКА.

«Круговой переходит в ЦСКА? Неправда», — сказал Медведев «СЭ».

12 января журналист Иван Карпов сообщил, что на Кругового претендуют ЦСКА, «Динамо» и «Гавр». 13-го числа появилась информация о том, что защитник летом перейдет в ЦСКА в качестве свободного агента.