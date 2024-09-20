Сутормин: «Глушенков — хороший человек, ничего плохого за ним не замечал»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал высказывание хавбека «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.

«Я никак не отношусь к этим словам, у Глушенкова свое мнение. Он нормальный человек, чего-то плохого не замечал за ним. Понятно, что мы не так много провели времени вместе. Но Макс — нормальный, хороший человек», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Ранее 25-летний футболист заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи с такими соперниками, как сборная Вьетнама. По словам форварда, ему интереснее тренироваться с бразильскими игроками «Зенита».