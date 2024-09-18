Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:15

Глушенков: «Матчи с Вьетнамом не мотивируют. Мне лучше с Венделом и Клаудиньо потренироваться»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, есть ли у него мотивация играть за сборную России в товарищеских матчах на фоне отстранения россиян от международных турниров.

— Мы делали прошлый выпуск и все ребята говорили: «Неважно, с кем играешь, это очень важно, что есть матчи, это мотивация».

— Я другого мнения. Не в упрек кому-то это говорю. Это лично мое мнение, — заявил Глушенков в в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.

— Ты себя игроком сборной России ощущаешь?

— Если я там был, то да. Если бы ни разу меня туда не вызвали, то я бы не считал себя игроком сборной России.

— Но тебя не вызывают в сборную.

— Ну и что? Я уже там был.

— То есть тебя матчи с Вьетнамом не мотивируют?

— Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересней будет.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В этом году россияне провели три товарищеских матча. Команда Валерия Карпина победила Сербию (4:0), Белоруссию (4:0) и Вьетнам (3:0).

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету 25-летнего футболиста 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Максим Глушенков
Читайте также
Итальянский мотогонщик Сальвадори станет чемпионом National Trophy 1000 посмертно
Бывшая российская фигуристка Морозов выложила фото с флагом США
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Популярное видео
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Тарасова: «Уже в этом году мы будем участвовать в международных соревнованиях!»
Тарасова: «Стагнирует ли фигурное катание в России? Мы довольны состоянием нашей сборной!»
Президент Союза конькобежцев России Гуляев считает кандидатов в главы МОК несамостоятельными фигурами
Еще один зимний сезон без России. Какими будут последствия для борьбы за путевки на Олимпиаду-2026?
Смагин уверен, что российским шахматистам вернут флаг и гимн
Клебо — о российских лыжниках: «Скучаю по этим ярким дуэлям»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости