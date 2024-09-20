Николсон: «Спартак» — мой первый и последний клуб в России»

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон заявил, что в России будет выступать только за красно-белых.

— Можете ли вы себе представить, что после той драки с «Зенитом», вы бы туда перешли?

— Честно говоря, если я играю за какой-то в клуб в стране, то я никогда не перейду в другую команду из чемпионата этой страны. «Спартак» — это последний клуб в России.

— Соболев так же говорил...

— Да, но это Соболев, а это я. Каждый делает свой выбор, — приводит слова Николсона «РБ Спорт».

Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года. Контракт 27-летнего ямайца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.