Иванов назначен главным судьей дерби «Спартака» и «Динамо» в 9-м туре РПЛ
РФС объявил судейские назначения на матчи 9-го тура РПЛ. Игры пройдут с 21 по 23 сентября.
Главным судьей московского дерби «Спартак» — «Динамо» назначен Сергей Иванов. Видеоарбитр на этом матче — Алексей Сухой.
Павел Кукуян будет судить матч «Зенит» — «Факел», а Кирилл Левников — игру «Рубин» — ЦСКА.
21 сентября (суббота)
«Акрон» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Егор Болховитин, Максим Ковалев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.
«Зенит» — «Факел»: судья — Павел Кукуян; помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.
«Рубин» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Колобаев.
22 сентября (воскресенье)
«Химки» — «Оренбург»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Александр Богданов, Игорь Князев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Евгений Турбин; инспектор — Алексей Тюмин.
«Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Виктор Кулагин.
«Ростов» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Игорь Демешко, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Алексей Резников.
«Пари НН» — «Локомотив»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Варанцо Петросян, Рашид Абусуев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Владимир Казьменко.
23 сентября (понедельник)
«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Сергей Каруненко; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Николай Иванов.
Перед стартом 9-го тура РПЛ лидером турнира является «Зенит» (20 очков). На второй строчке располагается «Краснодар» (18), тройку замыкает «Локомотив» (18).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1