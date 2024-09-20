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Сегодня, 14:39

Иванов назначен главным судьей дерби «Спартака» и «Динамо» в 9-м туре РПЛ

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РФС объявил судейские назначения на матчи 9-го тура РПЛ. Игры пройдут с 21 по 23 сентября.

Главным судьей московского дерби «Спартак» — «Динамо» назначен Сергей Иванов. Видеоарбитр на этом матче — Алексей Сухой.

Павел Кукуян будет судить матч «Зенит» — «Факел», а Кирилл Левников — игру «Рубин» — ЦСКА.

21 сентября (суббота)

«Акрон» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Егор Болховитин, Максим Ковалев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.

«Зенит» — «Факел»: судья — Павел Кукуян; помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Рубин» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Колобаев.

22 сентября (воскресенье)

«Химки» — «Оренбург»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Александр Богданов, Игорь Князев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Евгений Турбин; инспектор — Алексей Тюмин.

«Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ростов» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Игорь Демешко, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Алексей Резников.

«Пари НН» — «Локомотив»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Варанцо Петросян, Рашид Абусуев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Владимир Казьменко.

23 сентября (понедельник)

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Сергей Каруненко; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Николай Иванов.

Перед стартом 9-го тура РПЛ лидером турнира является «Зенит» (20 очков). На второй строчке располагается «Краснодар» (18), тройку замыкает «Локомотив» (18).

Источник: Официальный сайт РФС.
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1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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