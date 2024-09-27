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Стрепетов: «Краснодар» силен, но «Зенит» не мальчик для битья»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Эксперты называют «Краснодар» фаворитом матча с «Зенитом». Южане сейчас действительно показывают мощный футбол, играют агрессивно, уверенно, «с накатом», они разобрались с составом, у них есть лидеры — Сперцян и Кордоба. Но не надо забывать, что «Зенит» — не мальчик для битья. Это чемпион страны. Да, команда сейчас в стадии становления, пришли новые игроки. Семак определился только с вратарской позицией, в остальных линиях идет поиск, ротация. Неслучайно они проводят последние матчи неровно, тайм на тайм не приходится.

Дуэль будет «топовой». Если «Краснодар» выиграет и продолжит победное шествие, это будет реальный кандидат на чемпионство», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет в рамках 10-го тура РПЛ 28 сентября. Пока петербуржцы опережают «быков» в турнирной таблице на два очка.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
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 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
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8
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