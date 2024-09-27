Стрепетов: «Краснодар» силен, но «Зенит» не мальчик для битья»

Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Эксперты называют «Краснодар» фаворитом матча с «Зенитом». Южане сейчас действительно показывают мощный футбол, играют агрессивно, уверенно, «с накатом», они разобрались с составом, у них есть лидеры — Сперцян и Кордоба. Но не надо забывать, что «Зенит» — не мальчик для битья. Это чемпион страны. Да, команда сейчас в стадии становления, пришли новые игроки. Семак определился только с вратарской позицией, в остальных линиях идет поиск, ротация. Неслучайно они проводят последние матчи неровно, тайм на тайм не приходится.

Дуэль будет «топовой». Если «Краснодар» выиграет и продолжит победное шествие, это будет реальный кандидат на чемпионство», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет в рамках 10-го тура РПЛ 28 сентября. Пока петербуржцы опережают «быков» в турнирной таблице на два очка.