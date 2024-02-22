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22 февраля, 11:14

В Академии РФС рассказали об обучении Мостового

Руслан Минаев
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Главный инструктор Академии РФС по тренерскому образованию Александр Венцель рассказал об обучении Александра Мостового.

«Подталкивать его [к занятиям] не нужно было. Мы давно знаем друг друга. Встретились, я рассказал о возможностях — и вот Алекс у нас.

Так что теперь задача Алекса — закончить обучение и пойти куда-то реально тренировать. Кто-то останется тренером после этого, кто-то говорит: «Хороший опыт, но не для меня», — цитирует Венцеля «РБ Спорт».

21 августа 55-летний специалист начал обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС. Мостовой проходит обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов», которое проводит Академия РФС. В число студентов также вошли Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко, Игорь Денисов и Александр Самедов.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
РФС
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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П
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Спартак

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Виктор Александров

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