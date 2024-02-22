В Академии РФС рассказали об обучении Мостового

Главный инструктор Академии РФС по тренерскому образованию Александр Венцель рассказал об обучении Александра Мостового.

«Подталкивать его [к занятиям] не нужно было. Мы давно знаем друг друга. Встретились, я рассказал о возможностях — и вот Алекс у нас.

Так что теперь задача Алекса — закончить обучение и пойти куда-то реально тренировать. Кто-то останется тренером после этого, кто-то говорит: «Хороший опыт, но не для меня», — цитирует Венцеля «РБ Спорт».

21 августа 55-летний специалист начал обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС. Мостовой проходит обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов», которое проводит Академия РФС. В число студентов также вошли Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко, Игорь Денисов и Александр Самедов.