Алексей Спиридонов: "Каррера отказался от ВИП-ложи? Значит, пойдет к нашим фанатам шизить"

Волейболист казанского "Зенита", известный болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов поделился с "СЭ" своим мнением по поводу приглашения бывшего тренера команды Массимо Карреры руководством красно-белых на матч 20-го тура РПЛ с "Зенитом".

Игра состоится 17 марта в Москве. Во вторник московский клуб выпустил на своем официальном сайте сообщение, в котором предложил Каррере посетить президентскую ложу "Открытие Арены".

При этом представитель тренера в России Тимур Гурцкая, заявил, что "Спартак" ведет себя некорректно, приглашая итальянского специалиста, когда тот уже прилетел в Россию.

– Я никак не отношусь к этой ситуации. Это же его решение – отказываться или не отказываться от ВИП-ложи, – сказал Спиридонов. – Откуда я могу знать? Значит, пойдет к нашим фанатам шизить.

– Есть мнение, что "Спартак" сделал шаг для примирения сторон, а тренер отказался.

– Я этого не слышал и не могу комментировать, то о чем не в курсе.

– Как относитесь к тому, что Каррера прилетел в Москву?

– Только положительно. Каррера прилетел посмотреть на свою команду, на одну из главных игр чемпионата России. Почему нет?

– "Спартак", пригласив своего бывшего тренера в ВИП-ложу, мог спровоцировать дополнительное давление на Кононова. Вы так не считаете?

– А куда Каррере идти? К фанатам "Зенита" что ли? Конечно, он заслужил ВИП-ложу. Почему Массимо должен идти куда-то в другое место? (Арман Мкртчян)

Почему Каррера прав, отказав "Спартаку"