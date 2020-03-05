Алексей Сорокин: «Делать Fan ID в РПЛ немыслимо дорого и не имеет смысла»

Глава организационного комитета «Россия-2020» Алексей Сорокин высказался на конференции в Высшей школе экономике о возможности введения Fan ID в чемпионате России.

— За РФС я вам ничего сказать не могу, — заявил Сорокин. — Мне известно, что такие обсуждения идут, но есть ряд моментов. Система достаточно дорогостоящая, и во время ЧМ-2018 всецело организовывалась Министерством коммуникации и связи. Сделать какой-то эквивалент системы чемпионата мира на чемпионат России немыслимо дорого и не имеет смысла. я был бы сторонником модификации специальных карт лояльности, которые выполняют все тот же функционал, но являются щадящими для бюджета клубов. Сама система должна быть, но вопрос в реализации. А Fan ID я не представляю, как применить к матчам чемпионата России. (Евгений Белоусов)