Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» прокомментировал грядущий переход полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева в «Рубин». По его словам, казанцы начали грамотно работать на трансферном рынке с приходом Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

— Летом младший брат Зелимхана Бакаева Солтмурад, выступающий за «Спартак-2», перейдет в «Рубин». Как такое возможно?

— «Спартак» — давно уже для меня загадка. Мне тут сложно что-то понять... Таких моментов в этом клубе очень много. Бывает, что за продление своих воспитанников они платят по полтора миллиона... Такая у них позиция, может быть, она устраивает руководство? В принципе, «Рубин» получит добротного, перспективного исполнителя. Считаю, это усиление. Так что я снимаю шляпу перед Саймановым и Яровинским. Они здорово сработали! Они вместе со Слуцким вытащат «Рубин» из ямы. Уверен, казанцы точно избегут «стыков» и пошумят во второй части сезона. Не забывайте еще и про двух талантливых грузинских игроков. Недавно продлили контракт с Дюпиным, который заработал себе статус и имя своим горбом.

А «Спартак»... Не знаю. Помню, на Кубке «Матч-Премьер» у Кононова была одна команда, потом целый ряд футболистов ушел. Сформировался новый состав. Было глупо сразу ждать от него результатов. В профессиональном футболе мелочей не бывает... (Виталий Айрапетов)

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