Алексей Сафонов: «Еременко может стать дядькой, лидером для «Рубина»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» предположил, что полузащитник «Ростова» Роман Еременко может перейти в «Рубин». По его словам, такой сценарий не будет удивительным.

— Ну видите, пошли какие-то разговоры по поводу финансов. Еременко работал со Слуцким и Яровинским в ЦСКА, хорошо их знает, — сказал Сафонов. — Если Рома увидит, что «Ростов» не будет решать серьезных задач во второй части сезона... Ведь уже и Шомуродова сватают в другие команды, и Норманна, и Чистякова с Ионовым... Дыма без огня не бывает. Посмотрим. Иными словами, если сейчас начнется отток футболистов из «Ростова», то Рома может оказаться в Казани.

«Рубину» именно такого исполнителя сейчас и не хватает. Нужен дядька, лидер. Думал, Коновалов или Подберезкин будут выполнять эти функции, но пока они не стабильны. Когда «Рубин» стал чемпионом, очень многое там зависело от Семака — как на поле, так и в раздевалке. Еременко может повторить его путь. (Виталий Айрапетов)

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