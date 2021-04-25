Уремович о поражении «Рубина» от «Краснодара»: «Очень стыдно. Не помню, чтобы мы так плохо играли»

Защитник «Рубина» Филип Уремович прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Все очень просто. Сегодня «Краснодар» был лучше, в первом тайме нас вообще не было. Очень стыдно за себя, за каждого игрока. Не помню, чтобы мы так плохо еще играли. К тому же в такой важной игре. Но во втором тайме мы прибавили, начали играть в свой футбол и сразу создали моменты. Но этого недостаточно, чтобы обыграть такую команду, как «Краснодар». Извиняюсь перед каждым болельщиком, который сегодня пришел на игру. Постараемся, чтобы больше такого не было», — приводит официальный сайт «Рубина» слова Уремовича.

«Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками в 27 матчах.