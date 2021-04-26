Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал судейство в матче 27-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:0). Матч в качестве главного арбитра обслуживал Павел Кукуян.

На 37-й минуте Кукуян показал полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову прямую красную карточку после того, как он бутсой влетел в голень нападающему «Спартака» Александру Соболеву. На повторе видно, что сначала Ахметов коснулся мяча.

«Вообще, Павлу Кукуяну удаются статусные матчи, так называемые игры повышенного риска. Хотя человек не имеет достаточного большого опыта в проведении такого рода матчей. Но ему доверяют, и эти игры ему удаются. В таких встречах очень важно, чтобы арбитр разбирался в эпизодах и давал играть. И поскольку Кукуян сам в прошлом футболист, он прекрасно понимает эпизоды. И если бы не этот момент, мы бы обсуждали не судейство, а только футбольные действия игроков.

Конечно, это решение не только VAR, за все отвечает главный судья. Если арбитр принимает определенное решение, а VAR-ассистент считает, что оно ошибочное, то он инициирует просмотр повтора главным арбитром. Но это не значит, что рефери обязан изменить решение, как мы это не раз видели — и в положительном ключе, и не очень. В большинстве случаев получается, что вердикт меняется, но это не закон», — цитирует Николаева «Газета.Ru».

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка