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Хендрикс — о документальном фильме о нем: «Обжился и счастлив на новом месте»

26 апреля 2021, 23:41
Йоррит Хендрикс вместе с семьей. Фото Instagram
Йоррит Хендрикс вместе с семьей. Фото Instagram
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Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился впечатлениями от съемок в документальном фильме, который посвящен его переезду в Россию из Голландии.

«Обжился и счастлив на новом месте, так что благодарен за этот документальный фильм, который отразил наши первые шаги в Москве. В будущем мои дети смогут в более сознательном возрасте понять, что с нами произошло и как все это было. Горжусь своей семьей, тем, как быстро они адаптировались, потому что это далеко не так просто.

Но пока мы вместе, в любом месте будем чувствовать себя как дома», — написал Хендрикс в Instagram.

 

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