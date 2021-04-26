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Глушаков показал фото из бани: «Скучал. Хорошо, что жена фоткала»

21:37
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал в Instagram новый пост. 34-летний российский футболист показал подписчикам фото из бани.

«Скучал по баньке. Париться нельзя было из-за травмы. Но теперь — всё ок! Хорошо, что жена фоткала», — написал Глушаков, который держит в руках веники на снимке.

В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей за «Химки», забил три гола и сделал одну результативную передачу. 10 апреля Глушаков получил травму колена во встрече 25-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:0).

Глушаков встречается с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко. 7 марта 2021-го девушка родила игроку дочь Милу.

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