Глушаков показал фото из бани: «Скучал. Хорошо, что жена фоткала»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал в Instagram новый пост. 34-летний российский футболист показал подписчикам фото из бани.

«Скучал по баньке. Париться нельзя было из-за травмы. Но теперь — всё ок! Хорошо, что жена фоткала», — написал Глушаков, который держит в руках веники на снимке.

В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей за «Химки», забил три гола и сделал одну результативную передачу. 10 апреля Глушаков получил травму колена во встрече 25-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:0).

Глушаков встречается с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко. 7 марта 2021-го девушка родила игроку дочь Милу.