Алексей Николаев: «Надо знать детали эпизода с Тедеско. КДК разберется»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско о том, что резервный арбитр в перерыве матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1) не среагировал на оскорбительное высказывание в его адрес.

— Здесь надо понимать, что конкретно там произошло, какие были эмоции, насколько они перехлестнули. Невозможно оценить момент, когда его не видел, — сказал Николаев «СЭ». — Надо знать детали инцидента. Там был конфликт и после игры, информация идет из интернета и пресс-конференции. Скорее всего, это вопрос делегата матча. Наверное, будет какой-то рапорт и потом будет разбираться КДК, если там действительно что-то произошло.

Мы сейчас можем только опираться на чужие слова и гадать, что там происходило. Преждевременные комментарии здесь ни к чему.

(Сергей Федоров)