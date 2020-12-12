Алексей Николаев: «Надо знать детали эпизода с Тедеско. КДК разберется»
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско о том, что резервный арбитр в перерыве матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1) не среагировал на оскорбительное высказывание в его адрес.
— Здесь надо понимать, что конкретно там произошло, какие были эмоции, насколько они перехлестнули. Невозможно оценить момент, когда его не видел, — сказал Николаев «СЭ». — Надо знать детали инцидента. Там был конфликт и после игры, информация идет из интернета и пресс-конференции. Скорее всего, это вопрос делегата матча. Наверное, будет какой-то рапорт и потом будет разбираться КДК, если там действительно что-то произошло.
Мы сейчас можем только опираться на чужие слова и гадать, что там происходило. Преждевременные комментарии здесь ни к чему.
(Сергей Федоров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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