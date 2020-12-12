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Алексей Николаев: «Надо знать детали эпизода с Тедеско. КДК разберется»

20:39
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско о том, что резервный арбитр в перерыве матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1) не среагировал на оскорбительное высказывание в его адрес.

— Здесь надо понимать, что конкретно там произошло, какие были эмоции, насколько они перехлестнули. Невозможно оценить момент, когда его не видел, — сказал Николаев «СЭ». — Надо знать детали инцидента. Там был конфликт и после игры, информация идет из интернета и пресс-конференции. Скорее всего, это вопрос делегата матча. Наверное, будет какой-то рапорт и потом будет разбираться КДК, если там действительно что-то произошло.

Мы сейчас можем только опираться на чужие слова и гадать, что там происходило. Преждевременные комментарии здесь ни к чему.

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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