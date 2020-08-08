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Алексей Миранчук отреагировал на слухи об уходе в «Милан»

14:46
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал информацию о возможном переходе в «Милан».

— Пока какой-то конкретики нет, есть какие-то намерения, но со мной пока никто лично не разговаривал, — сказал на встрече с болельщиками Миранчук. — Я нахожусь в «Локомотиве», я счастлив, хочу играть в футбол, помогать нам хорошо в Лиге чемпионов и прекратить недовольство вторыми местами. (Иван Торопцев)

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