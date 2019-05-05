Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера "Зенита". 43-летний специалист возглавил команду после окончания прошлого сезона и привел ее к пятой победе в чемпионате России.

– Работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней, – цитирует официальный сайт "Зенита" Миллера.

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