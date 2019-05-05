Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера "Зенита". 43-летний специалист возглавил команду после окончания прошлого сезона и привел ее к пятой победе в чемпионате России.
– Работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней, – цитирует официальный сайт "Зенита" Миллера.
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https://fc-zenit.ru/news/2019-05-05-aleksey-miller-rabota-semaka-eto-naglyadnoe-posobie-togo-kak-sdelat-komandu-chempionom-za-340-dney.htm