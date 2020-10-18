Алексей Козлов: «Ростов» старается играть в свой футбол. Хорошо, что забили»

Защитник «Ростова» Алексей Козлов подвел итоги первого тайма матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:0).

— Достаточно открытая игра с обилием моментов, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Обе команды стараются. Мы стараемся играть в свой футбол, мы прессингуем, хорошо, что мы забили. Могли пропустить, но Песьяков нас выручил.

— Самая главная задача на тайм второй: забить ещё или сдержать счет?

— Нужно продолжать играть в свой футбол, постараемся еще забить.