Алексей Березуцкий о победе над «Динамо»: «Это была тяжелая игра между равными соперниками. Мы могли забивать раньше»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

— Это была тяжелая игра между двумя равными соперниками. Первый тайм прошел почти без моментов. Второй тайм был более открытым, мы забили гол. У «Динамо» тоже были моменты. Мы могли забить раньше.

— Что случилось с Языджи? Почему он ушёл сразу в раздевалку? Также показалось, что Карраскаль был не доволен своей заменой.

— Языджи переоделся и вернулся сразу, он был вместе с командой. Карраскаль не был доволен своей заменой, но он профессиональный игрок и это нормальные эмоции.

—Почему все же заменили Карраскаля? Он неплохо себя показал.

—Замены могут сыграть, а могут не сыграть. Надо было освежить игру. Игроку, которые провел 60 минут, не хватает.

Благодаря победе армейцы обогнали «Сочи» и вышли на третье место в чемпионате России, на счету команды 47 очков в 26 матчах.