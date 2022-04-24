Эджуке четыре из 10 голов в России забил в ворота «Динамо»

ЦСКА победил «Динамо» (1:0) в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России.

Чидера Эджуке забил победный гол в московском дерби и прервал четырехматчевую безвыигрышную серию ЦСКА в матчах с бело-голубыми.

«Динамо» — любимый соперник нигерийского хавбека в России. Четыре из десяти своих голов в премьер-лиге он забил в играх с динамовцами, ни разу не закончив дерби без результативного удара.

Голы Чидеры Эджуке за ЦСКА