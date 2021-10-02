Алексей Березуцкий: «Мое противостояние с братом выдумано журналистами»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». В тренерский штаб соперников входит его брат Василий.
«Главный тренер «Краснодара» дисквалифицирован? Он сможет спокойно передавать указания своим помощникам, — сказал специалист в эфире «Матч ТВ». Противостояние с братом? Думаю, оно выдумано журналистами. Ситуация обычная, она уже была в прошлом сезоне. это не ощущается так, как в том время, когда мы были игроками. Мы частенько играли друг против друга на поле. Это все-таки футбол и тренерство, а не бокс».
Матч ЦСКА — «Краснодар» начнется в 19.00 по московскому времени
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