Осинькин — о победе над «Динамо»: «Проявили характер, получилось выстоять»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0).
«Очень интенсивно играет «Динамо». Наверное, динамовцы играют быстрее всех в РПЛ. Мы готовились к этому, но все равно было очень тяжело.
Наш гол — результат быстрой атаки. Соперник серьезно нас атаковал, мы воспользовались этим и провели хорошую быструю контратаку. Во втором тайме мы понимали, что должны защищать счет 0:1, проявили характер, получилось выстоять. Могли забить еще, но не получилось, к сожалению», — сказал Осинькин.
(Антон Иванов)
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