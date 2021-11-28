Сергей Семак: «Сегодня я недоволен качеством игры «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Сложный матч, у обеих команд было мало моментов, — сказал Семак. — Мы свои моменты реализовали, армейцы нет, тяжелая победа. Не хватало многих факторов, но ребята выжимали максимум из себя. Будем готовиться к следующим матчам.

Начали мы не очень удачно, не хватало движения и контроля мяча. Армейцы вышли посвежее. Дальше мы смогли выровняться. Во втором тайме у нас появилось больше возможностей для реализации пространства, но использовали это только в концовке.

У соперника были моменты, вопросы есть всегда. По качеству игры я сегодня недоволен. Будем анализировать и идти дальше».

В составе победителей отличились Клаудиньо и Андрей Мостовой. «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Динамо» на четыре очка.