Сергей Семак: «Сегодня я недоволен качеством игры «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:0).
«Сложный матч, у обеих команд было мало моментов, — сказал Семак. — Мы свои моменты реализовали, армейцы нет, тяжелая победа. Не хватало многих факторов, но ребята выжимали максимум из себя. Будем готовиться к следующим матчам.
Начали мы не очень удачно, не хватало движения и контроля мяча. Армейцы вышли посвежее. Дальше мы смогли выровняться. Во втором тайме у нас появилось больше возможностей для реализации пространства, но использовали это только в концовке.
У соперника были моменты, вопросы есть всегда. По качеству игры я сегодня недоволен. Будем анализировать и идти дальше».
В составе победителей отличились Клаудиньо и Андрей Мостовой. «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Динамо» на четыре очка.
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