Батраков о хет-трике в ворота «Спартака»: «Это называется победа «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) в матче 4-го тура чемпионата России. 20-летний хавбек оформил хет-трик в этой игре.

«Это называется победа «Локомотива». Нужно отдать должное «Спартаку», хорошая команда. Исторический хет-трик? Не знал, приятно», — сказал Батраков журналистам после матча.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.