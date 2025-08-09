Галактионов рассказал, что его не удивила схема «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча против «Спартака» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

— Как готовились к «Спартаку»? Удивила ли вас схема с тремя центральными защитниками?

— Мы разбирали, что последние матчи они играли ромбом в середине. Понимали, что если выйдет Маркиньос, все вновь прибывшие игроки, то как их всех уместить? Так что понимали — в одной из игр они уже так перестраивались на три центральных защитника — что такой вариант возможен. Понимали, что делать в обороне, в центральном блоке, на чужой половине поля и так далее.

— Насколько большой будет ротация в матче Кубка России?

— Есть те, кто приболел. Некоторые ребята уже под капельницей лежат. Надо восстановиться, понять по микротравмам, какая группа игроков способна принять участие в матче. С одной стороны, игра через три на четвертый, а с другой, у нас уже большая группа ребят нуждается в восстановлении, — сказал Галактионов.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.