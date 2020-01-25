Александру Тудорие: «В России играть тяжело. РПЛ уважают»

Нападающий тульского «Арсенала» Александру Тудорие подвел итоги товарищеского матча с «Сепси» (1:0), а также оценил уровне РПЛ. Румын стал автором единственного гола в прошедшей встрече.

— Я столько времени не забивал, и нужно было почувствовать уверенность. Надеюсь, этот мяч раскрепостит меня, — приводит слова Тудорие официальный сайт «Арсенала». - Пенальти я исполнял и в своем предыдущем клубе «Волунтари», в прошлом чемпионате Румынии забил так два мяча. Я общался с некоторыми футболистами «Сепси» до спарринга. Они знают, что мы идем на шестом месте, а выше нас такие клубы, как «Зенит» и ЦСКА, которые хорошо известны в Европе. В России играть тяжело, в премьер-лиге много квалифицированных футболистов. РПЛ уважают.