Трошечкин: «Мы обвешали раздевалку цитатами из интервью Царукяна»
Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин прокомментировал интервью своего одноклубника Валерия Царукяна.
«Мы обвешали раздевалку его цитатами из интервью. Сказали, чтобы он больше их не давал. Шутки над ним продолжаются.
Пока никто другой в команде не проявлял своих талантов с музыкальными инструментами. Царукян бывает, в отелях играет. Для коллектива. Но больше ни от кого такого не видел», – цитирует «РБ Спорт» Трошечкина.
22-летний Царукян в этом сезоне провел 4 матча за «Пари НН» и забил 1 гол. Нижегородцы после 4 туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками.
Источник: «РБ Спорт»
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|0
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|9
|
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|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
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|1
|3
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|6
|
8
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|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
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|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
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|Химки
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|1
|1
|2
|5-7
|4
|
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|1
|1
|2
|6-7
|4
|
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|4
|1
|1
|2
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|4
|
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|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
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|0
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|2
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|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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