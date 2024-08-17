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Трошечкин: «Мы обвешали раздевалку цитатами из интервью Царукяна»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин прокомментировал интервью своего одноклубника Валерия Царукяна.

«Мы обвешали раздевалку его цитатами из интервью. Сказали, чтобы он больше их не давал. Шутки над ним продолжаются.

Пока никто другой в команде не проявлял своих талантов с музыкальными инструментами. Царукян бывает, в отелях играет. Для коллектива. Но больше ни от кого такого не видел», – цитирует «РБ Спорт» Трошечкина.

22-летний Царукян в этом сезоне провел 4 матча за «Пари НН» и забил 1 гол. Нижегородцы после 4 туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Трошечкин
Футбол
ФК Нижний Новгород
Арман Царукян
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2
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3
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7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
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9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
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