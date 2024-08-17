Овчинников: «Думаю, по политическим мотивам на Орсато «наехали» в Италии»

Российский специалист Валерий Овчинников прокомментировал отказ итальянского арбитра Даниле Орсато от работы в экспертно-судейской комиссии РФС.

«Задать надо вопрос этому Орсато: какую ему пообещали зарплату за работу в РФС? И сколько он получает в Италии? Да Италия там отдыхает. Думаю, по политическим мотивам на него «наехали» дома так, что ему никаких денег не захотелось. Финансовая сторона медали была для Орсато великолепная. Чистая политика вмешалась. Перепуг. От этого российский футбол ничего не потерял, поверьте. А в этой комиссии какие эксперты, тоже заморские?» — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

13 августа РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). Спустя пару дней итальянец вышел из состава ЭСК.