Трошечкин: «Главное, очки набирать. Каким образом делать это в конце сезона, неважно»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин объяснил, за счет чего улучшились результаты команды в последний месяц.

«Тактика изменилась. Не буду распространяться публично, что конкретно поменяли тренеры. Тот, кто смотрит на поле, видит сам. Но если вы спрашиваете, повлияло ли на результаты мое появление в старте, то можете сравнить состав, который играл зимой на сборах, и состав, который играет сейчас, — поменялось около 50 процентов от 10 полевых игроков, вратаря не берем. Не могу сейчас говорить больше по тактике, но тренеры работают не покладая рук, как и вся команда. Мы двигаемся вперед, меняемся. Главное, очки набирать. Каким образом делать это в конце сезона, неважно», — цитируют «Известия» Трошечкина.

«Пари НН» после 28 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда уступает идущим на 12-й строчке «Химкам» только по дополнительным показателям.